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    Школу за счет частных инвестиций построят в Рудном

    26 Ноября 2022, 01:48

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Акимат Костанайской области заключил меморандум с ERG по строительству школы на 1200 мест в Рудном. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня заключил Меморандум по реализации проекта «Строительство школы на 1200 мест в г. Рудном» с Eurasian Resources Group (ERG). Это позволит решить проблему дефицита ученических мест и обеспечить детей комфортной образовательной средой», - отмечает глава региона в своем посте.

    Предусматривается, что школа будет соответствовать новым строительным стандартам и будет оснащена современным оборудованием. Проект планируется реализовать в 2023-2024 годы.

    Ранее сообщалось, что до 2025 года в Костанайской области будет построено девять школ.

    Также в одном из костанайских сел открылась новая школа с собственной телестудией и лабораторией.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Строительство
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