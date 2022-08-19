Школу вождения электросамокатов открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Школа вождения электросамокатов открылась в Алматы. В скором времени она появится и в столице. Инструкторы бесплатно учат всех желающих, достигших совершеннолетия, правильному и безопасному использованию этого транспорта в городской среде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель по внешним связям шеринговой компании Даниил Капцан заявил, что школа вождения важна для любого города, где есть электросамокаты.

«Сегодня в мире электросамокат - это новый транспорт, он есть во всех крупных мегаполисах. Люди должны привыкнуть к этому транспорту и научиться с ним обходиться. Причем это касается не только тех, кто ездит на самокате, но и тех, кто не ездит. Школа вождения - это попытка донести простые, но очень важные правила безопасности. Мы в этой школе рассказываем про правила любому желающему, даже если человек не катается», - сказал Даниил Капцан.

Он отметил, что школа вождения открыта совместно с управлением городской мобильности с целью пропаганды правильной езды на самокате. Здесь особый акцент будет сделан на этику и культуру управления электросамокатов в городской среде, будут разобраны самые частые ошибки и нарушения, которое приводят к неприятным ситуациям и ДТП.

Обучение будет проводиться на еженедельной основе на разных участках города компаниями, предоставляющими услуги аренды электросамокатов. По итогам обучения пользователи сдают тест, после чего получают промокод, который дает бонусы в приложении и будет позволять ездить на электросамокатах на скорости до 25 км/час.

Даниил Капцан заявил, что компания, которую он представляет, является международной. Она работает в 45 городах мира.

«Во всех городах, где наша компания предоставляет услугу, повторяется несколько ошибок. Многие из них приводят, к сожалению, к самым плачевным результатам. Первое правило - на самокате нельзя ездить вдвоем. Если кто-то из ваших знакомых это практикует, рекомендуйте немедленно это прекратить. Самокат, как и велосипед, рассчитан на определенный центр тяжести. Когда два человека, это два центра тяжести, и если второй человек - это ребенок, то он может упасть. Поэтому наш сервис предназначен строго для одного человека и для совершеннолетних. Вторая частая ошибка в большинстве городов - это когда пользователь переезжает дорогу на самокате. Дорогу надо пересекать пешком. Нужно обязательно спешиваться на пешеходном переходе. Это очень важно для жизни и здоровья самого пользователя. Это самые главные ошибки», - сказал он.

Инструктор школы вождения Станислав Погулеев отметил, что интерес со стороны жителей большой.

«Люди в основном приходят с детьми, но им не разрешено. У нас обучение строго с 18 лет. Я заметил, что многие новички при езде на самокате не отпускают газ, то есть не умеют обращаться с тормозами. Также им сложно держать равновесие. Новичок, в первую очередь, должен знать правила дорожного движения. Есть самокатчики, которые часто выезжают на середину дороги. Это не нравится автомобилистам. Самокатчики должны кататься на велодорожке, если такой полосы нет, то на тротуаре, только в крайнем случае - по обочине дороги», - добавил инструктор.

Даниил Капцан назвал преимущества электросамокатов. По его мнению, плюсов много, но самое главное - самокат позволит доехать до определенной точки быстрее без пробок, а во-вторых, это экологический вид транспорта.

«Есть еще эмоциональный аспект. Мы проводим много опросов среди пользователей. Езда на самокате доставляет им удовольствие. Человек не смотрит на смартфоны и наслаждается городом», - отметил представитель шеринговой компании.

Спикер уточнил, что школа вождения электросамокатов будет работать до конца сезона - до наступления холодов. В Алматы - в декабре, в столице - в ноябре.

Ранее акимат Алматы и операторы сервиса аренды электрических самокатов заключили меморандум. Теперь из зоны поездок электросамокатов исключены пешеходные улицы, парки, общественные места, где проводятся массовые мероприятия. Службы аренды самокатов начали работать в Алматы с 2018 года.

В начале лета сообщалось, что скорость электросамокатов ограничат в Казахстане. На сегодня разработан проект стандарта по эксплуатации этого транспорта.



