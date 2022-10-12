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    Школу в Атырау «заминировал» 14-летний подросток

    12 Октября 2022, 19:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Автором ложного сообщения о «бомбе» в Атырау оказался 14-летний подросток. Из-за его угрозы, распространенной в соцсетях, из школы эвакуировали почти 900 человек учащихся и персонала учебного заведения. Вторую и третью смену перевели сегодня на онлайн обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пресс-служба департамента полиции Атырауской области сообщила, что установлено лицо, которое дало заведомо ложное сообщение о подрыве школы №2. Им оказался учащийся этой же школы, 2008 года рождения. Он был вызван в управление полиции города Атырау вместе с родителями. Начато расследование мотивов ложного сообщения.

    Как ранее сообщалось, департамент полиции Атырауской области проинформировал, что взрывного устройства в школе не обнаружено.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК Атырау
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