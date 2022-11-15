Школу с телестудией и лабораторией презентовали в костанайском селе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В поселке Сарыколь Костанайской области появилась школа со своей лабораторией и телестудией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении образования, в Урицкой общеобразовательной школе №1 учатся 300 детей. Школа стала третьей сельской опорной школой, которая была оснащена в рамках программы «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» Фонда «Қазақстан халқына».

«Глава государства уделяет внимание повышению качества образования. И наша задача - создавать необходимые условия для детей на местах. В школе создаются все условия для организации качественного учебного процесса. И ваша задача – дать прочные знания детям, чтобы они стали конкурентоспособными и успешными»,- отметил замакима Костанайской области Ерлан Спанов.

В школе обновлена материально-техническая база, оснащены современным оборудованием 32 учебных кабинета и мастерских. Обновление материальной базы проводились на средства Фонда «Қазақстан халқына», выделено почти 250 млн тенге.

Вместе с учебными кабинетами по предметам и направлениям в школе оборудованы кабинеты дополнительного образования - FabLab, арт-студия, телестудия.