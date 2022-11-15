Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Школу с телестудией и лабораторией презентовали в костанайском селе

Автор:  
Жанна Мусабаева
15 Ноября 2022, 23:45
Школу с телестудией и лабораторией презентовали в костанайском селе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В поселке Сарыколь Костанайской области появилась школа со своей лабораторией и телестудией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении образования, в Урицкой общеобразовательной школе №1 учатся 300 детей. Школа стала третьей сельской опорной школой, которая была оснащена в рамках программы «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» Фонда «Қазақстан халқына».

«Глава государства уделяет внимание повышению качества образования. И наша задача - создавать необходимые условия для детей на местах. В школе создаются все условия для организации качественного учебного процесса. И ваша задача – дать прочные знания детям, чтобы они стали конкурентоспособными и успешными»,- отметил замакима Костанайской области Ерлан Спанов.

В школе обновлена материально-техническая база, оснащены современным оборудованием 32 учебных кабинета и мастерских. Обновление материальной базы проводились на средства Фонда «Қазақстан халқына», выделено почти 250 млн тенге.

Вместе с учебными кабинетами по предметам и направлениям в школе оборудованы кабинеты дополнительного образования - FabLab, арт-студия, телестудия.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Костанайская область   Образование   Фонд «Қазақстан халқына»   школа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану