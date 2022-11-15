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    Школу с собственной телестудией и лабораторией презентовали в костанайском селе

    15 Ноября 2022, 23:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в поселке Сарыколь появилась школа со своей лабораторией и телестудией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в областном управлении образования, в Урицкой общеобразовательной школе №1 учатся 300 детей. Школа стала третьей сельской опорной школой, которая была оснащена в рамках благотворительной программы «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» общественного фонда «Қазақстан халқына».

    «Глава Государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание повышению качества образования. И наша первоочередная задача - создавать все необходимые условия для детей на местах. Сегодня в школе создаются все необходимые условия для организации качественного учебного процесса. И ваша задача – дать прочные знания детям, чтобы они стали конкурентоспособными и успешными»,- отметил в своем приветственном слове заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

    В школе полностью обновлена материально-техническая база, оснащены современным оборудованием 32 учебных кабинета и мастерских. Обновление материальной базы проводились на средства фонда «Қазақстан халқына», было выделено почти 250 млн тенге.

    Вместе с учебными кабинетами по предметам и направлениям, в школе были оборудованы кабинеты дополнительного образования - FabLab, арт-студия, телестудия.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Фонд «Қазақстан халқына» школа
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