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Школу с собственной телестудией и лабораторией презентовали в костанайском селе

15 Ноября 2022, 23:45
Школу с собственной телестудией и лабораторией презентовали в костанайском селе
15 Ноября 2022, 23:45

Школу с собственной телестудией и лабораторией презентовали в костанайском селе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в поселке Сарыколь появилась школа со своей лабораторией и телестудией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в областном управлении образования, в Урицкой общеобразовательной школе №1 учатся 300 детей. Школа стала третьей сельской опорной школой, которая была оснащена в рамках благотворительной программы «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» общественного фонда «Қазақстан халқына».

«Глава Государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание повышению качества образования. И наша первоочередная задача - создавать все необходимые условия для детей на местах. Сегодня в школе создаются все необходимые условия для организации качественного учебного процесса. И ваша задача – дать прочные знания детям, чтобы они стали конкурентоспособными и успешными»,- отметил в своем приветственном слове заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

В школе полностью обновлена материально-техническая база, оснащены современным оборудованием 32 учебных кабинета и мастерских. Обновление материальной базы проводились на средства фонда «Қазақстан халқына», было выделено почти 250 млн тенге.

Вместе с учебными кабинетами по предметам и направлениям, в школе были оборудованы кабинеты дополнительного образования - FabLab, арт-студия, телестудия.


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