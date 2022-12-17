Школу открыли в ВКО ко Дню Независимости

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Школу открыли в Восточном Казахстане ко Дню Независимости. В регионе прошли мероприятия духовного, культурно-просветительского характера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В селе Жолнускау Курчумского района открылась новая школа на 50 мест. Старая была построена в 1971 году, прослужив более полвека, она была признана аварийной. В апреле из областного бюджета выделили средства на строительство новой современной школы. Теперь дети села Жолнускау будут учиться в комфортных и безопасных условиях.

Кроме того, в рамках реализации программы «Одноэтажный Восток» в селе Акжар Тарбагатайского района вручили ключи от 14 домов многодетным семьям. Жители села выразили благодарность за возможность встречать День Независимости в новых домах. Аксакалы дали «бата» новоселам.

«Я инвалид II группы. Сегодня для нас очень радостное событие - в великий праздник День Независимости Республики Казахстан мы получили ключи от нового жилья. Мечта многих, таких же граждан с ограниченными возможностями, стала реальной благодаря реализации программы «Одноэтажный Восток» при поддержке акима ВКО Даниала Кенжетаевича Ахметова. Хочется поблагодарить вас всех, а также тех, кто принимал участие в строительстве домов. Пусть у каждого казахстанца будет своя крыша над головой! Процветания Независимому Казахстану!» - сказала жительница Тарбагатайского района Бауытгуль Омарова.