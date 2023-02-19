Школу нового формата построят в поселке Нура Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Нура Карагандинской области построят комфортную школу, оборудованную по современным стандартам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в Нуринском районе Карагандинской области продолжится реконструкция водопроводных сетей, ремонт дорог и социальных объектов, строительство жилья и благоустройство сел.

Об итогах года и планах на совещании по развитию района перед главой региона Ермаганбетом Булекпаевым отчитался аким Нуринского района Бакытжан Муканов.

По его словам, на сегодняшний день проводится большая работа по возврату неиспользуемых земель. В прошлом году в госфонд Нуринского района было возвращено 37,3 тысячи га, в 2023 году планируют возвратить около 69 тысяч га.

«Обеспечение населенных пунктов пастбищными угодьями – это одна из актуальных проблем. Ваш район пока в числе передовых в этом вопросе. Маточное поголовье полностью обеспечено пастбищами. Сейчас стоит вопрос нехватки для иных сельскохозяйственных животных, которые содержатся в личном подворье. Не хватает 135 тысяч га. В этом году необходимо завершить работу по обеспечению населения пастбищами», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

В ближайших планах - обеспечить качественной питьевой водой жителей сел Куланотпес и Жараспай. Как говорят районные власти, до 2025 года доступ к центральному водоснабжению получат 98 % сельчан.

По проекту «Ауыл – Ел бесігі» выделены средства на средний ремонт внутриквартальных дорог в селах Егинды, Байтуган, Ахмет, Кобетей, Заречное, Тассуат, Мынбаева и Алгабас. Аким области поручил при разработке бюджетной заявки на 2024 год не забывать о комплексном подходе при реализации этого проекта.

Ермаганбет Булекпаев посетил и ряд социальных объектов, в их числе Центральная районная больница, к которой прикреплены более 20 тысяч человек. В больнице работают врачи общей практики и узкие специалисты. Для большего охвата медицинской помощью жителей района в этом году по проекту «Ауыл – Ел бесігі» планируется завершение строительства двух фельдшерско-акушерских пунктов в селах Байтуган и Заречное.

Также в Нуринском районе будет построена комфортная школа на 600 мест.

«В поселке Нура планируется строительство комфортной школы на 600 мест. Новое учебное заведение будет оборудовано по современным стандартам», - сообщил главе региона аким Нуринского района.

В районе уделяется внимание культуре и спорту. В 2022 году построены крытые хоккейные корты в поселке Нура и селе Шахтерском. Выделяются средства на ремонт клубов и домов культуры. В настоящее время ведется разработка ПСД на строительство Дома культуры в селе Баршино и Дворца искусств в поселке Нура. Текущие ремонты запланированы в домах культуры в поселке Нура и селе Шахтерском.

Ермаганбет Булекпаев дал поручение руководству района взять на особый контроль ремонт и строительство ФАПов.



Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области













