Школу на 600 мест открыли в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В городе Риддере Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие общеобразовательной средней школы. Это первый социальный объект, построенный здесь, за годы независимости страны. В мероприятии принял участие аким региона Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«С 1974 года в Риддере ждали эту школу. Через год мы начинаем возведение еще одной школы на 600 мест. Мы строим здесь также уникальный комплекс здравоохранения: больница, поликлиника, оснащенные полным комплектом современного оборудования. А уже через считанные дни, по просьбе местного населения, приступим к реконструкции Дома культуры. Таким образом, программа обновления социальных объектов по поручению Президента будет реализована в максимально короткие сроки», - сказал аким ВКО Даниал Ахметов.

Открытие общеобразовательной средней школы № 11 в 6 микрорайоне Риддера стало праздником для горожан.

«Сегодня моя внучка пошла в 1 класс. И мы очень рады, что ее путь начался именно в такой новой, современной школе. Взглянув на нее, мне самому захотелось вновь стать учеником», – поделился впечатлениями житель г. Риддера Болат Сагындыков и поблагодарил всех причастных к строительству за отличные условия, созданные для образования детей.

Здесь будут учиться 600 детей в одну смену, преподавать - 34 педагога, из них 8 учителей начальных классов, 26 учителей-предметников. Для учащихся, проживающих в отдаленных от школы микроучастках, будет осуществлен подвоз.

Школа построена по проекту «Комфортная школа» по инициативе Президента при поддержке акима области. Обучение планируется вести на русском и казахском языках. Сформирован контингент учащихся с 1 по 10 классы.

В здании оборудованы 2 библиотеки, большой и малый спортивные залы, оснащенные душевыми, раздевалками, а также всем необходимым инвентарем. Для учеников имеются гардеробные зоны в виде индивидуальных металлических шкафов на замке, предметные кабинеты, оснащенные новой мебелью и интерактивным оборудованием по стандартам и требованиям к современным условиям образования, в их числе 8 мультимедийно-лингафонных кабинетов, а также 4 кабинета информатики.

Кроме того, согласно проекту здания, внутренние помещения организованы с учетом инклюзивного образования, в том числе, отдельные санитарные узлы, умывальные комнаты, душевые и внутренние пандусы, лифты.



