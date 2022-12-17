Школу на 120 мест построят в отдаленном селе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Карабау Кызылкогинского района Атырауской области построят начальную школу на 120 мест. Об этом сообщил аким района Канат Азмуханов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций».

«В настоящее время разработан проект на строительство начальной школы на 120 мест в селе Карабау. Это один из самых отдаленных населенных пунктов в нашей области. Кроме того, разрабатывается проект строительства детского сада на 100 мест в селе Ойыл, на 50 мест - в населенном пункте Тайсойган», - сообщил аким района Канат Азмуханов.

В Кызылкогинском районе сегодня работают районный методический центр, 12 детских садов, 19 школ и четыре учреждения дополнительного образования. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными организациями составляет 87%, в возрасте от 3 до 6 лет – 100%.

«В этом году проведена модернизация школ в селах Карабау, Караколь и средней школы № 9 села Сагиз. В 2023 году будут модернизированы средние школы имени Б. Аманшина, Ы. Шорекова и Ш. Еркинова. В селе Жангельдин проходит капитальный ремонт миялинской средней школы», – сказал Канат Азмуханов.

По словам акима района, в прошлом году в Кызылкоге школу закончили 416 выпускников, из них 207 поступили в высшие учебные заведения, 115 получили государственные гранты. 227 детей приняли участие в республиканских и международных конкурсах, 152 ребенка заняли призовые места. Также в районе открыт «Детско-юношеский клуб физической подготовки Ұлан», который приучает школьников к спорту.



