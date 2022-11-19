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    Школу на 100 мест открыли в Бескарагайском районе Абайской области

    19 Ноября 2022, 22:46

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Жыланды Бескарагайского района Абайской области открылась новая школа.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Образовательное учреждение рассчитано на 100 детей. В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Абайской области Шалкар Байбеков, аким Бескарагайского района Талгат Муратов, коллектив школы и жители села. Строительство школы началось в марте и было завершено в ноябре.

    Школа оснащена современным оборудованием. У детей есть возможность и заниматься робототехникой.
    Образование Строительство Абайская область
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