Школу искусств на 250 мест построят в райцентре Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Строительство школы искусств на 250 мест началось в поселке Аккистау Исатайского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Исатайского района, общая площадь двухэтажного здания составляет 4276 квадратных метров. Строительство по плану должно занять 19 месяцев.

«На первом этаже здания будет актовый зал на 183 места, музыкальный класс и мастерские прикладного искусства, живописи и рисунка, скульптуры. А также танцевальный зал, вмещающий 11 человек, буфет на 16 мест. На втором этаже предусмотрены библиотечные комнаты с читальным залом. Будет хоровой и оркестровый классы на 10 человек, кабинет истории искусств и поэтического искусства на восемь человек каждый, класс ансамбля на 10 человек», – сообщает пресс-служба районного акимата.

Земля вокруг будущего здания огорожена, выровнена, завозятся строительные материалы. Строительство школы планируется завершить в июне 2024 года.



