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    Школу-интернат на 700 мест откроют в этом году в Туркестане

    6 Марта 2023, 06:25

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство 700-местной школы-интерната «Дарын» в Туркестане завершится к осени и будет сдано в эксплуатацию в новом учебном году. Представители СМИ региона ознакомились с ходом строительства объекта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Строительство школы началось в апреле 2021 года. Образовательный центр, расположенный на территории 5,2 га, включает в себя общежитие на 500 мест, столовую на 200 мест, мастерскую и спортивный зал. В образовательном центре обучаются лучшие студенты и одаренные дети со всех сельских районов области.

    По словам заместителя акима города Туркестана Байдуллы Оразбека, основные работы школы для одаренных детей завершены. Проводятся внутренние и наружные отделочные работы и работы по благоустройству. По словам представителей строительной компании, большинство строительных материалов закупается у отечественных производителей. Ведется монтаж внутренних инженерных сетей и наружные работы по благоустройству.

    Напомним, согласно поручению Главы государства, в 2023-2025 годах в области планируется построить 63 школы в рамках национального пилотного проекта «Жайлы мектеп».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Строительство школа
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