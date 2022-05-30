Школу Ахмета Байтурсынова восстанавливают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Актерек Каркаралинского района Карагандинской области ремонтируют школу, в которой когда-то преподавал Ахмет Байтурсынов. Также там обустраивают учебный класс литератора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Когда было возведено одноэтажное деревянное строение, с точностью никто сказать не может. Сотрудники районного отдела культуры не смогли найти таких данных ни в архивах области, ни в Алматы. Специалисты предполагают, что здание построили в конце XIX века. О том, что там когда-то преподавал Ахмет Байтурсынов свидетельствуют ветхая табличка и упоминание в трудах ученого Акжана Машанова. Согласно его записям, просветитель трудился в этой школе с 1904 по 1909 год.

«Здание очень старое. Когда-то там была школа, а в 90-е располагалось отделение связи и хозяйственный офис горно-обогатительного комбината. Затем какое-то время оно было заброшено», – рассказывает специалист Отдела культуры и развития языков Каркаралинского района Дана Алиева.

От полного разрушения строение спасли старожилы села. В 2007 году благодаря программе «Жібек жолы» его отреставрировали и огородили. Ремонтные работы продолжились и в 2008 году. После этого одну часть здания отдали под библиотеку, а во второй открыли мини-центр.

«Сейчас здание находится под охраной государства. Были выделены средства на текущий ремонт. Мы стараемся максимально сохранить первозданность объекта и создать комфортные условия для детей. В классе ученого будут храниться его письма, написанные родным. Художники нарисуют 3D-портрет Ахмета Байтурсынова. На входе появятся современные таблички, будут обновлены книжные полки в библиотеке», – говорит Дана Алиева.

5 сентября исполняется 150 лет со дня рождения ученого-лингвиста, литературоведа, тюрколога, поэта, переводчика и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова. В этот день планируется и открытие обновленного здания. В честь юбилейной даты будут организованы конференции и различные познавательные мероприятия.