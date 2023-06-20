Школам Уральска переданы новые автобусы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Аким Уральска Миржан Сатканов передал пяти школам города ключи от новых автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автобусы приобретены по инициативе Комитета по защите прав детей Министерства просвещения РК, в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Во всех школах города взята под строгий контроль работа по обеспечению безопасности детей. Полностью выполнена работа по установке систем видеонаблюдения, подключения тревожных кнопок к центру оперативного управления, оснащению школ турникетами. В настоящее время в школах города обучается около 60 тысяч школьников. Из них 2 700 приезжают на учебу. Уже несколько лет говорится о качественной организации ежедневного подвоза детей в школу, а также об обновлении школьного парка автомашин.

С прошлого года выделяются средства из республиканского бюджета, появилась возможность обновить автобусный парк школ. Вот, сегодня закуплены автобусы для пяти школ. Поздравляю, желаю вам успехов», – сказал аким, обращаясь к собравшимся.

Председатель родительского комитета школы-лицея №38 имени Алии Молдагуловой Канат Имангалиев выразил благодарность от лица родителей и школьных коллективов, и отметил, что это проявление государственной поддержки.

Новые автобусы переданы школам №№12, 14, 20, 32 и 38.

В современных машинах уделено особое внимание безопасности детей. Здесь имеются ремни безопасности, полки для сумок, камера видеонаблюдения. Еще одно преимущество новых автобусов – они оснащены механизмом, не допускающим движения при открытых дверях.

Как сообщили в городском отделе образования, ранее такие автобусы были переданы учебным заведениям в районах Западно-Казахстанской области.

Школам города нужны еще пять автобусов.

До сих пор подвозили учеников школы №8, теперь добавилась школа №14 в поселке Желаево. Здесь были учтены просьбы родителей, поскольку детям опасно переходить железную дорогу. С помощью подрядных организаций подвозят учеников школ №№ 18, 22, 30, 38 и 48.