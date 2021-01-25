Школа волонтеров-медиков для помощи больным COVID-19 открылась в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Оказать первую помощь, провести лёгочно-сердечную реанимацию, осуществить уход за больным, правильно надеть-снять СИЗ, транспортировать пациента. Всему этому будут учить в карагандинской школе волонтёров-медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Координирует проект председатель областного филиала РОО «Қазақстан медицина жастары» студент пятого курса Карагандинского медицинского университета волонтёр Дарын Абилжанов.

«Подобные школы уже открылись в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте. Все знают, что Медицинский университет Караганды славится профессорско-преподавательским составом. Поэтому ректору МУКа Раушан Досмагамбетовой было отправлено письмо с предложением открыть на базе нашего учебного заведения школу медиков-волонтёров. Она нашу идею поддержала. Так школа появилась в Караганде», - говорит Дарын Абилжанов.

Её главная цель - улучшить качество оказания медицинской помощи во время пандемии силами обученных волонтёров-медиков. В рамках одного курса пройдут 15 теоретических уроков в онлайн-режиме и пять практических занятий офлайн. На практику волонтёры-медики отправятся в Центр симуляционных и образовательных технологий медуниверситета. Здесь они на манекенах будут отрабатывать теоретические навыки с помощью врачей-практиков, преподавателей, опытных волонтёров-медиков.

Стать слушателями школы уже выразили желание более 100 человек. Обучение продлится в течение двух месяцев. Так как в школу волонтёров-медиков «поступили» люди разных профессий, сейчас они поделены на две группы. Студенты с базовым знанием анатомии проходят специализированные курсы, а будущих волонтёров без медобразования обучают правильному уходу за пациентами с COVID-19.

Планируется обучение более тысячи добровольцев. По окончании курсов выдаётся сертификат от Республиканской общественной организации «Қазақстан медицина жастары». Он гласит о том, что волонтёр готов к работе.

«По окончании школы волонтёры оставляют своё резюме. А наша организация направляет их туда, где необходима помощь. Почему такая школа нужна? Во-первых, это улучшит оказание первой медицинской помощи и повысит качество подготовки молодых медицинских работников. Мы поможем ухаживать за ковид-больными, а это значит, что снизится эмоциональная и физическая нагрузка на медработников. Наша подготовка поможет любому человеку не растеряться в критической ситуации и помочь», - считает Дарын Абилжанов.

Записаться в школу медиков-волонтёров можно через Instagram Qazaqstan Medisina Jastary @qazmed_jastary. В шапке профиля есть ссылка для заполнения онлайн-формы (www.instagram.com/qazmed_jastary).