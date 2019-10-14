Школа «Рухани жаңғыру: Жастық жігер!» объединила молодых активистов ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мероприятие приурочено Году молодежи и направлено на реализацию основных направлений программных статей Елбасы Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи», передает МИА «Казинформ».

С 8 по 10 октября на базе отдыха «Елимай» Школа молодых активистов «Рухани жаңғыру: Жастық жігер!» собрала 100 самых лучших представителей молодежи области. Здесь были и сотрудники молодежных ресурсных центров, представители молодежного самоуправления ВУЗов, ССУЗов и предприятий, представители молодежных неправительственных и этнокультурных объединений, секретари и депутаты молодежных маслихатов, волонтеры.

Целью мероприятия является развитие лидерского потенциала, гражданской активности и патриотизма у молодежи, создание условий для содержательного общения и обмена опытом между молодежью, приобретение участниками конкретных знаний, умений и навыков.

8 октября прошло торжественное открытие школы, где с напутственными словами выступили и пожелали успешной плодотворной работы заместитель руководителя управления внутренней политики ВКО Ришат Рамазанов и заместитель акима города Семей Айдар Садырбаев.

В рамках работы школы с молодежью региона работали сертифицированные тренера со всего Казахстана – медиа-тренер Института профессионального развития Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Ақерке Берлібай, директор ОФ «Институт национальных и международных инициатив развития» Светлана Ушакова, директора тренингового центра «Шыңғыс» Чингиз Умбетаев, тренер «Professional mentor ICU» Лидия Тайжанова-Щербинина, руководитель научно-образовательного центра «Эрудит» Арафат Мажитов, руководитель Семейского городского филиала ОЮЛ «ВКО АМиДО» Эльзира Жунусова и руководитель «Клуба Лидеров», бизнес-тренер Эльвира Аллахвердиева.

«Увидев горящие глаза ребят, я хотела вселить каждому из них еще большую веру в себя, показать перспективы роста, рассказать о возможностях, мотивировать их учиться и изучать новое, постоянно улучшать навыки и не бояться выходить из зоны комфорта! Быть смелыми и крутыми! В пример привела своих коллег, наставников и друзей», - говорит медиа-тренер Акерке Берлибай.

Также по ее словам, деятельность молодежного маслихата Восточного Казахстана является ярким примером для других. И если хотя бы 10% от общего числа депутатов молодежного маслихата принесет пользу, они смогут себя показать, а в дальнейшем реализовать, то это уже большой плюс! Сейчас ведется работа по разработке этого проекта на уровне республики и ее дальнейшей имплементацией во все регионы, созданием единой системы и приданием статуса.

Молодые люди активно участвовали в диалоговых площадках с участием параолимпийца, победителя республиканского проекта «100 новых лиц Казахстана», спикера-мотиватора Серика Есматова. Во время неформальной встречи он рассказал, как нашёл в себе силы жить после несчастного случая.

«Изо дня в день нужно работать над собой. Я яркий пример тому. Я стою здесь сейчас на двух ногах, могу даже попрыгать, это тяжело, но могу. Также и в ваших возможностях все. Стройте четкие планы, находите себя, пользуйтесь своими изюминками, они есть у вас точно. Моя изюминка – это мои ноги, которых нет. Надо жить ярко, держать всё в своих руках, достигать высот и, главное, верить в себя», - заключил Серик Есматов.

Участники школы прошли семинары и тренинги по организации работы с молодежью, командообразованию, развитию лидерских качеств и медиа-культуры, узнали об основах социального предпринимательства и даже сами презентовали свои идеи и проекты.