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    Школа на 1200 мест открыта в Мактаарале

    7 Февраля 2022, 13:20

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В поселке Мырзакент – центре Мактааральского района Туркестанской области введена в эксплуатацию школа на 1200 мест. Сегодня здесь обучаются мырзакентские школьники, передает МИА «Казинформ» со ссылкй на пресс-службу акима области.

    Площадь здания составляет 2,7 гектара. Внутренний спортивный зал имеет 200 мест для зрителей. А школьная столовая рассчитана на 420 мест. Такого большого спортивного зала и столовой в школах Мактаарала раньше не было. Футбольное поле и волейбольная и баскетбольная площадки, расположенные во внешнем дворе, также отличаются большими размерами.

    «Интерьер школы полностью оформлен в национальном колорите. В спортивном зале представлены фотографии известных спортсменов страны. Спортивный зал находится на втором этаже, а места для зрителей - на третьем этаже. То есть зрители смогут беспрепятственно наблюдать за различными спортивными состязаниями», - говорит руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства района Бижан Анарбеков.

    Библиотечный фонд школы насчитывает около 10 тысяч книг. Предусмотрена возможность чтения электронных книг. Кабинеты физики, химии, информатики, мультимедийные и лингафонные кабинеты оснащены новейшими технологиями. В целом здесь предусмотрены все условия для дополнительного развития самих учащихся, участия в кружках спорта, искусства и ремесел.

    Особое внимание уделено внешнему виду объекта, освещению, благоустройству. Школа не только дает детям знания, но и придает архитектурный облик населенному пункту Мырзакент.

    Отметим, что по заказу областного управления строительства генеральным подрядчиком ТОО «АРТ-Курылыс» из резерва Правительства РК на строительство объекта было выделено 2,3 миллиарда тенге. В прошлом 2021 году в Мактааральском районе было построено 13 школ, из них восемь сданы в эксплуатацию.

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    Туркестанская область Образование Строительство
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