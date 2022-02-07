Школа на 1200 мест открыта в Мактаарале

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В поселке Мырзакент – центре Мактааральского района Туркестанской области введена в эксплуатацию школа на 1200 мест. Сегодня здесь обучаются мырзакентские школьники, передает МИА «Казинформ» со ссылкй на пресс-службу акима области.

Площадь здания составляет 2,7 гектара. Внутренний спортивный зал имеет 200 мест для зрителей. А школьная столовая рассчитана на 420 мест. Такого большого спортивного зала и столовой в школах Мактаарала раньше не было. Футбольное поле и волейбольная и баскетбольная площадки, расположенные во внешнем дворе, также отличаются большими размерами.

«Интерьер школы полностью оформлен в национальном колорите. В спортивном зале представлены фотографии известных спортсменов страны. Спортивный зал находится на втором этаже, а места для зрителей - на третьем этаже. То есть зрители смогут беспрепятственно наблюдать за различными спортивными состязаниями», - говорит руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства района Бижан Анарбеков.

Библиотечный фонд школы насчитывает около 10 тысяч книг. Предусмотрена возможность чтения электронных книг. Кабинеты физики, химии, информатики, мультимедийные и лингафонные кабинеты оснащены новейшими технологиями. В целом здесь предусмотрены все условия для дополнительного развития самих учащихся, участия в кружках спорта, искусства и ремесел.

Особое внимание уделено внешнему виду объекта, освещению, благоустройству. Школа не только дает детям знания, но и придает архитектурный облик населенному пункту Мырзакент.

Отметим, что по заказу областного управления строительства генеральным подрядчиком ТОО «АРТ-Курылыс» из резерва Правительства РК на строительство объекта было выделено 2,3 миллиарда тенге. В прошлом 2021 году в Мактааральском районе было построено 13 школ, из них восемь сданы в эксплуатацию.



