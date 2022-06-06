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    Школа-лицей из села в Мангистауской области стала лучшей в республике

    6 Июня 2022, 04:12

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Школа-лицей села Акшукур стала обладательницей звания «Лучшая сельская школа – 2022», показав самый высокий результат на республиканском этапе олимпиады по общеобразовательным предметам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Учебное заведение выигрывает это звание в пятый раз за свою восьмилетнюю историю. Глава региона ​ Нурлан Ногаев в здании Ассамблеи народа Казахстана в ходе встречи с одаренными школьниками, внесшими вклад в копилку области, вручил благодарственные письма ребятам, которые являются победителями областных, республиканских и ​ международных предметных олимпиад, научных проектов, творческих конкурсов.

    Так, Каламкас Жанибеккызы заняла І место в республиканском этапе олимпиады по праву, а Альбина Итемген стала обладательницей бронзовой награды международного конкурса исследовательских проектов по математике и механике имени У. Жолдасбекова. Такой же результат в международном конкурсе научных проектов «Математика и проектирование» показал Бекслан Галымбекулы, а Мерей Турарбек выиграл республиканскую предметную олимпиаду, олимпиаду школьников по абаеведению и прочие конкурсы.

    Успехов добились и другие учащиеся отличившейся школы. Гульназ Султанмурат стала призером республиканской предметной олимпиады по самопознанию, Гульнур Гумарова попала в призеры международного конкурса научных проектов «Открываем мир науки», Акмаржан Саматкызы заняла ІІІ место в республиканском конкурсе ораторского искусства «Дильмар», а Шынар Аманбай добилась главного приза республиканских Ильясовских чтений.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Мангистауская область
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