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    Школа-интернат при республиканском колледже спорта в Алматы возобновит работу

    24 Января 2023, 14:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Асхат Оралов рассмотрел обращение родителей, учителей и спортсменов о необходимости возобновления работы школы-интерната при республиканском колледже спорта в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр на своей странице в сети Facebook сообщил, что в 2022 году учебное заведение закрыли, а талантливых тренеров, учителей и школьников перевели в другие организации образования.

    «Министерством была проведена работа по возвращению лицензии. Сейчас ведется прием документов для обучения. В школе смогут учиться сотни детей, а работой будут обеспечены десятки профессиональных учителей и тренеров», - отметил Асхат Оралов.

    Министр посетил интернат и ознакомился с подготовительными работами: оборудованием учебных кабинетов, обеспечением книг, подготовкой койко-мест в общежитии для приема всех детей. Уже готовы к старту спортзалы и столовая. По его словам, также будут утверждены новый тарификационный список учителей, расписание занятий и расписание дня.

    «Интересы детей будут первостепенными для нашего министерства. Глава государства уделяет особое внимание развитию детского спорта. Большое начинается с малого. Для того, чтобы завтра мы могли гордиться новыми именами наших чемпионов, мы должны создавать все необходимые условия сегодня», - добавил министр.

    Весной прошлого года сообщалось, что учеников и сотрудников закрывающегося в Алматы колледжа спорта перераспределят, а на его месте откроют Академический учебный центр.


    Фото: www.facebook.com/Асхат Оралов

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Спорт школа
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