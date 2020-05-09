Школьный учитель воевал четыре года от Кавказа до Берлина

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Накануне 75-летия в Великой Отечественной войне корреспондент МИА «Казинформ» расскажет историю фронтовика Турысбека Абдильбаева, отважно воевавшего за свою Родину на протяжении четырех лет.

Турысбек Абдилбаев родился в январе 1921 года в сельском округе Кызыл-Кесик Семипалатинской области (ныне - ВКО). Начинающий школьный учитель из далекого аула в возрасте 21 лет в 1942 году отправился в Баку, воевать за Кавказ. Отсюда и начался его боевой путь до Берлина.

В 1939 году окончив педагогический техникум в Аягузе, Турысбек ата стал учителем в своем ауле Кызыл-Кесик, затем перевелся в школу имени Молотова в совхозе «Ушарал» Жамбылской области. В 1942 году прошел трехмесячный подготовительный курс в городе Семее, в звании сержанта отправился на фронт.

Сначала он стал артиллеристом в составе 3-го артиллерийского полка, затем кавалеристом в конной дивизии генерала Крюкова, стрелком 125-ого стрелкового полка 21-й армии под командованием генерала Рокоссовского. Был дважды ранен в битвах за Гомель и Кавказ. Также участвовал во многих боевых действиях, в том числе в битвах за Харьков, Киев, Минск, за освобождение Варшавы и за взятие Берлина. После войны, отслужив еще год в Кенигсберге (ныне Калининград) и Прибалтике, в 1946 году вернулся домой.

В 1946-1969 годах продолжил работать учителем в разных школах, также занимал должность директора. Кроме того, был партийным секретарем в колхозах Комсомол, К. Маркс, Амангелди. В 1958 году получил высшее образование, окончив факультет филологии в педагогическом институте Семея, а с 1969 по 1981 год был заведующим учебной частью в школе имени Ю. Гагарина в поселке Каргыба (ВКО). Здесь и он вышел на пенсию, в общей сложности проработав 47 лет.

После войны Турысбек Абдильбаев женился на Саре Толеухановой. Они воспитали 10 детей. Вместе прожили 57 лет. Каждый из десяти их детей выбрали свою дорогу в жизни - военные, преподаватели, энергетики, полицейские. Большая семья Абдильбаевых выросла и окрепла, появились внуки, правнуки, а также праправнуки.

«Героический поступок нашего отца, который был готов пожертвовать своей жизнью ради своей Родины и терпение, большой труд нашей мамы, познавшей все тяготы и невзгоды с раннего возраста, служат ярким примером. Мы никогда не забудем героические поступки наших отцов и дедов, мам и бабушек, которые подарили мир нынешнему поколению», - вспоминают дети и внуки Турысбек ата.

Он был награжден орденами «Оте­чественной войны» I степени, «За мужество», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и т.д.



