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    Школьный учитель воевал четыре года от Кавказа до Берлина

    9 Мая 2020, 17:05

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Накануне 75-летия в Великой Отечественной войне корреспондент МИА «Казинформ» расскажет историю фронтовика Турысбека Абдильбаева, отважно воевавшего за свою Родину на протяжении четырех лет.

    Турысбек Абдилбаев родился в январе 1921 года в сельском округе Кызыл-Кесик Семипалатинской области (ныне - ВКО). Начинающий школьный учитель из далекого аула в возрасте 21 лет в 1942 году отправился в Баку, воевать за Кавказ. Отсюда и начался его боевой путь до Берлина.

    В 1939 году окончив педагогический техникум в Аягузе, Турысбек ата стал учителем в своем ауле Кызыл-Кесик, затем перевелся в школу имени Молотова в совхозе «Ушарал» Жамбылской области. В 1942 году прошел трехмесячный подготовительный курс в городе Семее, в звании сержанта отправился на фронт.

    Сначала он стал артиллеристом в составе 3-го артиллерийского полка, затем кавалеристом в конной дивизии генерала Крюкова, стрелком 125-ого стрелкового полка 21-й армии под командованием генерала Рокоссовского. Был дважды ранен в битвах за Гомель и Кавказ. Также участвовал во многих боевых действиях, в том числе в битвах за Харьков, Киев, Минск, за освобождение Варшавы и за взятие Берлина. После войны, отслужив еще год в Кенигсберге (ныне Калининград) и Прибалтике, в 1946 году вернулся домой.

    В 1946-1969 годах продолжил работать учителем в разных школах, также занимал должность директора. Кроме того, был партийным секретарем в колхозах Комсомол, К. Маркс, Амангелди. В 1958 году получил высшее образование, окончив факультет филологии в педагогическом институте Семея, а с 1969 по 1981 год был заведующим учебной частью в школе имени Ю. Гагарина в поселке Каргыба (ВКО). Здесь и он вышел на пенсию, в общей сложности проработав 47 лет.

    После войны Турысбек Абдильбаев женился на Саре Толеухановой. Они воспитали 10 детей. Вместе прожили 57 лет. Каждый из десяти их детей выбрали свою дорогу в жизни - военные, преподаватели, энергетики, полицейские. Большая семья Абдильбаевых выросла и окрепла, появились внуки, правнуки, а также праправнуки.

    «Героический поступок нашего отца, который был готов пожертвовать своей жизнью ради своей Родины и терпение, большой труд нашей мамы, познавшей все тяготы и невзгоды с раннего возраста, служат ярким примером. Мы никогда не забудем героические поступки наших отцов и дедов, мам и бабушек, которые подарили мир нынешнему поколению», - вспоминают дети и внуки Турысбек ата.

    Он был награжден орденами «Оте­чественной войны» I степени, «За мужество», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и т.д.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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