Школьный преподаватель проводил религиозные собрания для учащихся в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента полиции СКО на территории города Петропавловска выявлен факт осуществления миссионерской деятельности преподавателем одной из городских школ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Установлено, что 28-летний мужчина проводил религиозные собрания для учащихся в местах, где отсутствовали видеокамеры. У преподавателя была изъята литература религиозного содержания и блокнот с записями проведения лекций.

По факту собран материал по ч. 3 ст. 490 КРКоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях», предусматривающей штраф в размере 50 МРП (172 500 тг).