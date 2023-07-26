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    Школьный преподаватель проводил религиозные собрания для учащихся в Петропавловске

    26 Июля 2023, 13:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента полиции СКО на территории города Петропавловска выявлен факт осуществления миссионерской деятельности преподавателем одной из городских школ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Установлено, что 28-летний мужчина проводил религиозные собрания для учащихся в местах, где отсутствовали видеокамеры. У преподавателя была изъята литература религиозного содержания и блокнот с записями проведения лекций.

    По факту собран материал по ч. 3 ст. 490 КРКоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях», предусматривающей штраф в размере 50 МРП (172 500 тг).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Образование школа
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