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    Школьный чемпионат мира по шахматам стартовал в Актау

    4 Августа 2023, 00:51

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 3 по 8 августа на берегу Каспийского моря в городе Актау впервые в мире пройдет World Schools Team Championship, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Особенностью чемпионата станет то, что в нем примут участие не воспитанники шахматных клубов и секций, а обычные школьники-любители шахмат.

    Организаторами ЧМ выступают Международная и Казахстанская федерации шахмат.

    В турнире принимают участие более 400 шахматистов из более 50 стран.

    Казахстан на чемпионате представят 10 школ из шести городов страны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Мангистауская область Шахматы
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