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Школьный чемпионат мира по шахматам стартовал в Актау

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Августа 2023, 00:51
Школьный чемпионат мира по шахматам стартовал в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 3 по 8 августа на берегу Каспийского моря в городе Актау впервые в мире пройдет World Schools Team Championship, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Особенностью чемпионата станет то, что в нем примут участие не воспитанники шахматных клубов и секций, а обычные школьники-любители шахмат.

Организаторами ЧМ выступают Международная и Казахстанская федерации шахмат.

В турнире принимают участие более 400 шахматистов из более 50 стран.

Казахстан на чемпионате представят 10 школ из шести городов страны.

Спорт   Мангистауская область   Шахматы  
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