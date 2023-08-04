Школьный чемпионат мира по шахматам стартовал в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 3 по 8 августа на берегу Каспийского моря в городе Актау впервые в мире пройдет World Schools Team Championship, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.



Особенностью чемпионата станет то, что в нем примут участие не воспитанники шахматных клубов и секций, а обычные школьники-любители шахмат.

Организаторами ЧМ выступают Международная и Казахстанская федерации шахмат.

В турнире принимают участие более 400 шахматистов из более 50 стран.

Казахстан на чемпионате представят 10 школ из шести городов страны.