Школьный автобус с детьми загорелся в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске загорелся автобус, который вез детей из детского лагеря в Cinema Park. В автобусе находились 60 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«13 июня в 12:40 на пересечении улиц Егизбаева и Бельгера произошло возгорание частного автобуса ПАЗ, который перевозил 60 детей из детского лагеря СОШ №26 «Балауса» в Cinema Park. Жертв и пострадавших нет. Водитель автобуса гражданин Т, 1986 года рождения, осуществлял перевозку пассажиров без прохождения технического осмотра ТС и не произвел обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.





Водителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 593 КоАП РК, по ч. 9 ст. 590 КоАП РК, по ч. 2 ст. 230 КоАП РК. За нарушение п.п. 3, п. 1, ст. 64 Трудового кодекса РК, в виде несоблюдения ответственности при осуществлении выезда учащихся пришкольного детского лагеря «Балауса» в кинотеатр, приказом директора СОШ №26 за №52 от 13 июня, руководителю пришкольного детского лагеря «Балауса» объявили строгий выговор.

В ведомстве уточнили, что перед перевозкой детей в департамент полиции ЗКО со стороны школы не поступало никаких запросов по поводу сопровождения сотрудников полиции для обеспечения безопасности на дороге.