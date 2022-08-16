Школьный автобус с 30 учениками врезался в дом в штате Индиана

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным шерифа округа Юнион, в понедельник загруженный школьный автобус врезался в дом в штате Индиана после того, как у водителя, по-видимому, случилась остановка сердца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Инцидент произошел утром в городе Уэст-Колледж-Корнер. В автобусе находились 30 учеников, из которых никто серьезных травм не получил. Двое учащихся обратились за медицинской помощью и после осмотра были отпущены.

По данным властей округа Юнион, у 55-летнего водителя Стивена Поско остановилось сердце, и он был без сознания, когда прибыли первые спасатели.

В результате аварии передняя часть автобуса получила серьезные повреждения и была зажата под крыльцом дома.

Сотрудники службы экстренного реагирования смогли освободить водителя из деформированной кабины машины и провести сердечно-легочную реанимацию. Состояние здоровья водителя неизвестно.





Фото: nbcnews.com











