Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Школьный автобус попал в ДТП в Актюбинской области, погиб водитель

    29 Декабря 2022, 14:31

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель школьного автобуса погиб в ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «Вечером 28 декабря на автодороге Актобе-Астрахань 62-летний водитель школьного автобуса ПАЗ, при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и допустил столкновение с грузовиком DAF. Водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Кроме водителя, в салоне автобуса никого не было. Начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК», - говорится в сообщении.


    Фото: polisia.kz
    Актюбинская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Несертифицированную пиротехнику изымают жамбылские полицейские
    На карнавале байкеров в Нигерии погибли 14 человек
    Более 240 кубов леса незаконно вырубили в Акмолинской области в 2022 году
    Еще одно землетрясение произошло в 258 км от Алматы на границе Китая и Кыргызстана
    Популярное
    1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
    2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
    3 Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге
    4 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году
    5 Алматинцы почувствовали землетрясение
    Новости партнеров