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    Школьный автобус попал в аварию в США: пострадали 18 детей

    15 Ноября 2022, 12:06

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В штате Кентукки школьный автобус попал в аварию, 18 детей и водитель получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на СBS News.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло на 40 шоссе округа Магоффин, автобус двигался в сторону города Салерсвилл, когда съехал с проезжей части и перевернулся.

    Пострадавшие были доставлены вертолетом и машинами скорой помощи в ближайшие больницы. Среди школьников были учащиеся начальных, средних и старших классов.

    По данным полиции, причастность к инциденту других транспортных средств не установлена. Стало известно, что школьный автобус не был оборудован ремнями безопасности, что привело к большому количеству пострадавших. Причины аварии выясняются, ведется расследование.


    Фото: edition.cnn.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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