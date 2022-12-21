Школьными автобусами обеспечат 7,7 тысячи детей в Алматы с нового года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с нового года стартует проект «Школьный автобус» для 7,7 тысячи детей в 29 школах 8 районов города. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила заместитель акима мегаполиса Асем Нусупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Замакима отметила, что одним из волнующих вопросов горожан является загруженный трафик.

«В связи с этим и в целях повышения комфорта и безопасности перевозки школьников в Алматы с 2023 года стартует проект «Школьный автобус» для 7,7 тысячи детей в 29 школах 8 районов города», - сказала она.

Автобусами для начала будут обеспечены следующие школы: № 152, 156, 204, 39, 24, 127, 153, 40, 88, 145, 183, 189, 190, 191, 199, 87, 80, 112, 193, 7, 48, Жануя, 186, 200, 20, 32, 115, 162, 198.

В акимате добавили, что в качестве сопровождающих выступают педагоги, проживающие по маршрутам следования школьных автобусов. Таким образом, дополнительная оплата не требуется, так как сопровождающим педагогам больше не требуется самостоятельно добираться до школы.

Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева добавила, что этот проект ориентирован в основном на школьников младшего возраста и учащихся, проживающих отдаленно от школы. Он уже стартовал с 1 сентября в школе №205 в микрорайоне Томирис Алатауского района. В проекте задействованы четыре автобуса, которые осуществляют перевозку 185 учащихся школы, из которых 95 - с 1 по 4 класс, 82 - с 5 по 9 класс и восемь - с 10 по 11 класс. Для посадки и высадки учащихся предусмотрены специальные остановки, находящиеся неподалеку от мест проживания детей.

Асем Нусупова добавила, что в первом квартале 2023 года завершится поставка 100 новых школьных автобусов.

«Автобусы будут оснащены современными средствами безопасности и комфорта для детей. Обязательно будут возить только детей и никакого другого контингента там не будет. В бюджете уже заложены средства. По мере анализа, мы будем расширять этот проект», - отметила замакима.

Ранее заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщил, что планируется закуп 100 школьных автобусов на общую сумму 5,3 млрд тенге. Автобусы для подвоза учащихся к школам будут запускаться в пилотном режиме поэтапно.



