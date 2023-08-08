Школьные туры в Байконур запускает Kazakh Tourism

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В мае казахстанцы активно обсуждали украденные каменные шары из долины Торыш. Некоторые даже не знали о его существовании. По словам заместителя председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» такие инциденты случаются из-за отсутствия общей культуры. Поэтому Кайрат Садвакасов предлагает внедрить в образовательную программу школьников практическое краеведение. Также Kazakh Tourism возобновил школьные туры по дестинациям Казахстана. Уже в новом учебному году ребята посетят Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пять лет назад мы начали деятельность с разработки школьных туров. Тогда проводили по стопам известных личностей. Сегодня эту инициативу подхватили акиматы. Сейчас разрабатываем тур школьников на Байконур. Необходимо, чтобы наши школы немножко открылись турфирам. Мы готовы подключиться, чтобы аккредитованные туроператоры с достаточной степенью безопасности, опыта могли продвигать школьные туры. Тем самым, будет закрываться вопрос экологичности. На долине Торыш украли камень. В чем проблема? Проблема в том, что нет общей культуры. Поэтому необходимо прививать со школьной скамьи. Это отдельный пласт работы, социальная реклама. Об этом нужно постоянно говорить, потому что не у всех достаточно осознания того, что это геологическая особенность», - отметил в интервью МИА «Казинформ» Кайрат Садвакасов.

Ежегодно живые уроки посещают 15 тысяч юных казахстанцев.

«В следующем месяце мы едем с группой аккредитованных туроператоров проводить тур в Байконур. Мы посмотрим, как необходимо проводить школьные туры. В мае мы были на запуске ракеты. Там есть некоторые послабления с точки зрения посещения. Это была арендованная территория и было посложнее раньше проводить. Но теперь будет легче – отдельные площадки передаются в введение Казкосмоса. Думаю, к началу учебного года представим интересный тур, который дальше не можем продвинуть без Министерства просвещения. Им необходимо признать, что уроки будут интересней и запустить к себе туроператоров», - сказал спикер.

По его словам, туроператоры не могут приходить в школы. Зачастую они не уверены в должном уровне безопасности.

«Вдруг, со школьниками что-то произойдет, они будут ответственными. Здесь мы готовы заходить через нормативно-правовые акты и прописывать дополнительную ответственность для туроператоров. Туроператоры не боятся этой ответственности. Они уже давно проводят эти туры в сопровождении врачей, педагогов. Это необходимо делать и субсидировать», - считает Кайрат Садвакасов.