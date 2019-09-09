Школьные рюкзаки вместо надгробий: ЮНИСЕФ представила инсталляцию

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Возле офиса Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке была представлена инсталляция ЮНИСЕФ, демонстрирующая ошеломляющие масштабы детской смертности в зонах военных конфликтов в 2018 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу UNICEF.

Представлены 3 758 рюкзаков в виде надгробий. Детский рюкзак в виде надгробия олицетворяет собой бессмысленную потерю детской жизни из-за военных действий.

Инсталляция, которая продлится до 10 сентября, является посланием мировым лидерам за несколько дней до ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. После окончания акции ЮНИСЕФ рюкзаки продолжат свое путешествие, чтобы поддержать образование детей.

«Рюкзаки ЮНИСЕФ всегда были символом надежды и детства», - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе. «Всего через две недели мировые лидеры соберутся на очередной сессии Генеральной Ассамблее ООН, чтобы отметить 30-ю годовщину Конвенции о правах ребенка. Эта инсталляция должна напомнить им о главном».

Согласно ежегодному докладу Генерального секретаря ООН «О детях и вооруженных конфликтах за 2019 год», более 12 000 детей были убиты или получили увечья в зонах военных действий в прошлом году – это самое большое число с тех пор, как Организация Объединенных Наций начала отслеживать и сообщать об этом серьезном нарушении. Это только установленные случаи, реальные цифры, вероятно, намного выше. По оценкам ЮНИСЕФ, в четверти случаев дети погибли.

В продолжающихся вооруженных конфликтах в Афганистане, Центральноафриканской Республике, Сомали, Южном Судане, Сирии, Йемене и многих других дети платят самую высокую цену войне. Авиаудары, наземные мины, минометы, самодельные взрывные устройства, ракетные обстрелы, кассетные боеприпасы, артиллерийский обстрел являются причиной подавляющего большинства жертв среди детей в зонах вооруженных конфликтов.

«Поскольку многие школьники на этой неделе возвращаются к учебному процессу, мы привлекаем внимание к тысячам детей, погибшим в зонах боевых действий», - сказала Форе.



