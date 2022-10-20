Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Школьные автобусы в Алматы запустят с 1 января

    20 Октября 2022, 12:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что специально для школ города закупят 100 автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Бостандыкского района поинтересовалась у акима, когда в мегаполисе запустят школьные автобусы.

    «На прошлом заседании маслихата мы внесли в бюджет расходы. В этом году мы закупим специально для школ 100 автобусов. Выделили 5,2 млрд тенге. Автобусы запустим 1 января. По городу мы выбрали 29 школ. По списку, который был предоставлен акиматом Бостандыкского района, в школах выше проспекта аль-Фараби автобусы будут курсировать по утрам», - ответил Ерболат Досаев.

    Ранее заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщил, что планируется закуп 100 школьных автобусов на общую сумму 5,3 млрд тенге. Автобусы для подвоза учащихся к школам будут запускаться в пилотном режиме поэтапно.

    Фото: abai.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Транспорт Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Глава государства провел второе заседание Национального курултая