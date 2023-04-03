Школьные автобусы проверяют полицейские в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Школьные автобусы проверяют полицейские Астаны в ходе ОПМ «Безопасность детей на дорогах», которое проводится с 27 марта по 10 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках мероприятия, сотрудниками местной полицейской службы совместно с инспекцией транспортного контроля столицы проверяются школьные автобусы на предмет соответствия их технического состояния безопасным условиям эксплуатации. С водителями школьных автобусов и руководством автопарка проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений ПДД, а также о бережном отношении к детям-пассажирам при их перевозке.

С начала ОПМ проверено 62 транспортных средства, предназначенных для перевозки детей и подростков, выявлено два нарушения. В отношении должностных лиц возбуждены административные производства.