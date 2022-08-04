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    • Школьное питание - самое низкое финансирование отмечают в Нур-Султане

    4 Августа 2022 17:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Шагалтаева высказала мнение о недостаточном финансировании школьного питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стоимость питания 449 тенге, конечно, не обеспечивает потребности растущего организма. И с учетом удорожания продуктов в последние два года самые низкие цифры выделяемых финансов именно по Нур-Султану», - сказала Айгуль Шагалтаева на заседании маслихата.

    Также, по ее словам, в части организации безопасного питания необходимо отметить вопрос профилактики пищевых отравлений.

    «В 2021 году у нас был зарегистрирован случай пищевого отравления в частной школе, буквально только в марте было закрыто уголовное дело, и нам отправили материалы. Соответственно, это лицо было привлечено по ч. 2 ст. 425, когда уже был подтвержден факт причинения вреда здоровью. Материалы сейчас находятся в суде на рассмотрении. Здесь тоже были нарушения - отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, маркировки посуды разделочного инвентаря, не разработано перспективное меню программ производственного контроля, осмотры и гнойничковые заболевания», - отметила спикер.

    «Это нарушения, которые имеют место при регистрации пищевых отравлений на всех объектах», - добавила Айгуль Шагалтаева.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Нур-Султан #Образование #Финансы
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