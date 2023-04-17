Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Школьников второй смены перевели на дистанционный формат обучения в Астане

    17 Апреля 2023, 10:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Школьников и студентов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования Астаны.

    «В связи с ухудшением погодных условий 17 апреля учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курса колледжей второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - сказано в сообщении управления образования Астаны.

    До этого на дистанционный формат перевели учащихся первой смены.

    Напомним, в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Наблюдается задержка общественного транспорта.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Образование Общество школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Девять новых школ примут учеников в этом году в Атырауской области
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь