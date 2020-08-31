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    Школьников, помогавших тушить пожар, подготовили к учебному году сотрудники ДЧС Алматы

    31 Августа 2020, 15:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы в преддверии нового учебного года поддержали школьников, помогавших пожарным тушить пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ноябре 2017 года произошло загорание сухостоя в Кенсайском ущелье на склоне горы, ситуация осложнялась тем, что не было доступа к проезду пожарных автомобилей, в связи с чем поднявшись в пешем порядке, пожарные тушили пожар «хлопушками» и ранцевыми огнетушителями. Была угроза перехода огня на дачный массив.

    «Увидев пожар, дети побежали на помощь пожарным - набирали и подносили ведра с водой и помогали тушить пожар. На тот момент самому старшему из них Миль Кондрату было 15 лет, Самойлову Евгению - 10 лет и самому младшему Семенову Данилу - 7 лет», - рассказали в ДЧС об обстоятельства того пожара.

    Позже их наградили за помощь в тушении пожара.

    Перед началом учебного года, узнав из соцсетей о проблемах многодетной мамы - Виктории Семеновой, спасатели Алматинского гарнизона не могли не откликнуться на беды своих помощников и решили порадовать детей в преддверии Дня знаний.

    «Прибыли не с пустыми руками, детям был вручен планшет, Wi-Fi роутер с годовым интернетом и школьные принадлежности», - рассказали в пресс-службе ДЧС.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Образование Благотворительность
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