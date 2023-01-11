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    Школьников и студентов колледжей переводят на дистанционку в Алматы

    11 Января 2023, 17:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 12 - 13 января в связи с неблагоприятными погодными условиями все школьники, студенты первых и вторых курсов колледжей переходят на дистанционное обучение в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями 12 - 13 января учащиеся 0, 1 - 11 (12) классов и студенты первых и вторых курсов колледжей переходят на дистанционное обучение в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения», - проинформировали в управлении образования города.

    Ранее сообщалось, что в Алматы ожидается сильный снегопад, прогнозируются гололедные явления и морозы до -25 градусов. Коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы.

    11 января в ряде регионов отменили очные занятия в школах в связи с неблагоприятными погодными условиями.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование
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