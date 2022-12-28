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    Школьников экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании в Алматы

    28 Декабря 2022, 14:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы прокомментировала информацию о минировании школы-гимназии №56, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции, в 12:00 поступило сообщение о якобы минировании общеобразовательного учебного заведения

    «В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения были проведены проверочные мероприятия экстренными оперативными службами города. Также была проведена эвакуация школьников и преподавательского состава. Был отвод транспортных мест на безопасное расстояние. В 12:40 осмотр учебного заведения был закончен. Информация не подтвердилась», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    Учебное заведение работает в штатном режиме. Оперативными подразделениями департамента полиции устанавливается личность анонима. Он будет привлечен к уголовной ответственности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия МВД РК
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