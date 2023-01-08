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    Школьники в СКО будут учиться дистанционно

    8 Января 2023, 13:12

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 9 января школьники будут учиться в дистанционном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Служба спасения через мобильное приложение Darmen сообщила об отмене занятий в школах в понедельник. Первый день занятий после каникул учащиеся с 1-го по 11-й классы проведут в дистанционном режиме. В регионе ожидается похолодание до минус 35 градусов.

    Ранее синоптики предупреждали о том, что в период с 9-го по 11-е января в регионе резко похолодает ночью до минус 30-35 градусов, севере области – 38 мороза, днем – до минус 25-30 градусов, на севере области – до 33 мороза.

    Буквально накануне, в субботу, 7-го января, столбик термометра поднимался до 0 градусов. На протяжении нескольких дней в области наблюдается сильный ветер, снег.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование
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