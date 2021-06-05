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    Школьники Улытауского района отправились в экспедицию по сакральным местам

    5 Июня 2021, 16:39

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Отдел образования Улытауского района организовал летнюю туристическую экспедицию «Ұлт ұясы – Ұлытау». Основные участники проекта – преподаватели и школьники от 13 до 17 лет. Походы пройдут до конца лета, передает корреспондент МИА «Казнформ».

    Первая группа уже отправилась в путешествие и вернётся 7 июня. Дети и учителя посетят историко-культурные памятники и сакральные места Улытауского района.

    Во время экспедиции путешественники будут ежедневно заполнять дневники юного туриста, брать интервью у местных жителей. Каждый день школьникам нужно публиковать информацию о походе с хештегом #ҰлтҰясы-Ұлытау на своих личных страницах в социальных сетях. По окончании экспедиции того, кто лучше всех справится с заданием, наградят.

    Как отметили в Отделе образования Улытауского района, в результате такой работы будут собраны материалы для методического пособия «Краеведение», также выпустят фотоальбом и сборник научно-творческих работ.

    По завершении экспедиции воспитанники и руководитель кружка Ulytau media school при Доме школьников района планируют снять документальный фильм на тему «Ұлт ұясы – Ұлытау».

    Отметим, что мероприятие организовано в рамках программы «Рухани жаңғыру», в честь 30-летия независимости Казахстана.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Рухани жаңғыру Общество 30 лет Независимости
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