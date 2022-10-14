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    Школьники смогут разработать проекты по благоустройству столицы

    14 Октября 2022, 16:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Школьники из Астаны могут предложить проекты по благоустройству общественных пространств и дворов города. Для этого в столичном районе Сарыарка идет набор участников на курсы «Школа активных горожан» (ШАГ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Принять участие в курсах могут ученики 9-10 классов. Занятия состоят из двух частей. Прежде, чем приступить к детальной разработке проектов, школьникам расскажут о том, как выстроен процесс благоустройства, финансирования и что необходимо для создания собственного плана. После теоретической части участники начнут делать схемы своих концептов, которые отправятся на рассмотрение комиссии. Финальные этапы для работы детей – победа в онлайн-голосовании и реализация проекта на территории района Сарыарка.

    Реализация ШАГ базируется на республиканском проекте «Бюджет народного участия». Поэтому проекты детей будут выставлены на голосование наряду с проектами других жителей района.

    «Курсы ШАГ внедрялись и успели показать свои результаты в других городах страны. Однако участниками на этот раз впервые являются дети. Такой проект поможет со школьной скамьи развивать у детей ответственность за свой город и научить их проявлять инициативы в улучшении Астаны», - рассказали в пресс-службе акимата района Сарыарка.

    Курсы проводятся бесплатно. Отбор участников проекта продлится до 26-го октября. Для записи необходимо связаться по номеру 8-701-225-74-64.


    Фото: пресс-служба акимат г. Астана
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