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    Школьники Семея получили в подарок планшеты и ноутбуки в День защиты детей

    1 Июня 2020, 22:08

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей школьники города Семея получили щедрые подарки от областного и городского руководства. Два ноутбука от акима ВКО, один ноутбук и пять планшетов от акима Семея получили дети из малообеспеченных и многодетных семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр Семея.

    Как рассказали в отделе образования, списки получателей были сформированы попечительскими советами школ и одобрены родительской общественностью.

    Современные гаджеты вручили отличникам учебы и участникам республиканских конкурсов и олимпиад. Счастливыми обладателями ноутбуков и планшетов стало восемь юных семейчан.

    «В День защиты детей ребятам подарили три ноутбука, два из них от акима области, один от акима города. И пять планшетов также от акима Семея. Список формировался попечительскими советами школ, кандидатуры рассматривались родительской общественностью города. Всего подарки получили восемь ребятишек. Конечно, это очень малое количество, хотелось бы подарить всем. Во всяком случае, это тоже немалая помощь и поддержка в этот замечательный день», - рассказала методист отдела образования Семей Руфия Файнуллаева.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Благотворительность Социальная поддержка Акимат Дата Общество
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