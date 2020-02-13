Школьники Семея получили свидетельства на свои изобретения

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее учителя и учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления получили свидетельства на свои изобретения и произведения науки, охраняемые авторским правом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе учебного заведения рассказали, что учитель физики Асхат Жумабеков получил свидетельство на авторскую работу, посвященную новым подходам в преподавании и обучении, а также методике преподавании физики в школе.

«Важнейший фактор успешного формирования прочных знаний по физике – развитие учебно-познавательного энтузиазма учащихся на уроках, которое достигается интеллектуальной и эмоциональной подготовкой школьников к восприятию нового учебного материала. В настоящее время перед школами стоит задача формирования нового Лидера 21 века и повышения его творческой активности. Я полагаю, что задачей учителей является раскрепостить мышление ученика и повысить коэффициент его полезного действия», - пояснил Асхат Жумабеков.

Учащиеся 11 класса Бек Кадесов и Алишер Рымкан получили свидетельства на авторскую работу и снимки, посвящённые исследованию структуры наночастиц золота для применения в онкотерапии. К этому учащиеся шли почти полтора года. Исследовательская работа была выполнена с целью поиска альтернативы обычным средствам химио- и радиотерапии. В результате серии экспериментов, были получены наночастицы золота правильной сферической формы, которые применяются в медицинских целях. Для достижения поставленной цели были исследованы различные стабилизаторы, методы получения и обнаружения наночастиц золота на базе лабораторий государственного университета имени Шакарима г. Семей, Восточно-Казахстанского государственного университета им. Серикбаева и филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления г. Семей» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

«Учащиеся проделали огромную работу. С целью исследования структуры полученных наночастиц золота, были проведены эксперименты с помощью спектрометрии и просвечивающей электронной микроскопии для выявления морфологии частиц и их размеров. Довольно длительным этапом было – изучение литературы и источников по направлению. Для достижения поставленной цели учащиеся изучали физику, химию, математику, биологию и компьютерное моделирование. Данное исследование способствует продвижению методов терапии в онкологии и междисциплинарности в STEAM. Применение наночастиц золота продемонстрировано с помощью компьютерного моделирования. В будущем планируется тестирование наночастиц золота на срезах раковых клеток. Для этого планируется заключение меморандума с НИИ Ядерной медицины и онкологии г. Семей», - отметил научный руководитель проекта Асхат Жумабеков.

В пресс-службе отметили, что с 11 по 14 февраля 2020 года в городе Алматы на базе КазНУ имени аль-Фараби Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства образования и науки РК проводит ежегодный заключительный этап республиканского конкурса научных проектов. В эти дни учащиеся нашей школы Бек Кадесов и Алишер Рымкан, Улан Сейткалиев и Алишер Сабигалиев принимают участие в заключительном этапе республиканского конкурса научных проектов «Дарын». На заключительном этапе конкурса будут представлены 590 научных проектов, над которыми работали 751 юных исследователей.



