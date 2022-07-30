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    • Школьники РК завоевали 2 бронзовые медали на международной олимпиаде по лингвистике

    30 Июля 2022 14:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Серия побед Казахстана на международных олимпиадах продолжается. Впервые казахстанские школьники завоевали сразу 2 бронзовые медали на Международной олимпиаде по лингвистике. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Аида Давлетова и Дарья Пересыпкина тем самым обновили рекорды прошлых лет, поскольку ранее лучшим результатом сборной была 1 бронзовая медаль», - сообщил глава ведомства.

    В интеллектуальном соревновании, которое проходило на острове Мэн, принимали участие 200 школьников из 36 стран мира. В первом туре школьники решали пять задач на следующих языках: ​убыхский, ​чамский, ​нцъу, ​арабана, алабама. Второй тур был посвящен маньчжурскому языку.

    «Вы завоевали высокие награды на одной из сложнейших интеллектуальных олимпиад для талантливых школьников всего мира. Помню, в прошлом году мы встречались и поздравляли Дарью, когда она также завоевала для страны бронзовую медаль. Пусть ваши эрудированность, интеллект, упорство и труд будут и дальше вести вас к новым победам! Благодарю ваших педагогов за профессионализм и ваших родителей за поддержку», - написал Асхат Аймагамбетов.


    Фото: facebook.com/Askhat Aimagambetov
    #Образование #Общество #Асхат Аймагамбетов #Минпросвещения РК
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