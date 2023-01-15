Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Школьники Мангистауской области будут учиться дистанционно 16-17 января

    15 Января 2023, 22:04

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На дистанционное обучение переведены учащиеся всех организаций образования в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    По информации управления образования региона, в связи с неблагоприятными погодными условиями по Мангистауской области 16-17 января школьников всех учебных заведений перевели на дистанционное обучение.

    В случае каких-либо изменений будет сообщено дополнительно.

    Ранее в управлении образования сообщили, что решение об обучении в онлайн-формате школьников в связи с неблагоприятными погодными условиями принимается администрацией школ самостоятельно.
    Образование Мангистауская область Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые требования к школьной форме разъяснили в Алматы
    Кыргызстан бьет рекорды по потреблению электроэнергии
    13 человек спасли из снежных заносов в Абайской области
    Морозы и погода без осадков ожидаются 17-19 января в Казахстане
    Популярное
    1 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
    2 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    3 Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане
    4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
    5 Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области
    Новости партнеров