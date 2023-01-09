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    Школьники и студенты колледжей Астаны и Семея будут учиться онлайн

    9 Января 2023, 20:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученики и студенты колледжей Астаны и Семея переводятся на дистанционку. Об этом передает МИА «Казинформ»

    «В связи с ухудшением погодных условий 10 января учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в управлении образования города Астаны.

    По информации управления образования Абайской области, в городе Семее занятия для учащися 1-11 классов первой смены и студентов всех курсов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения.

    Онлайн-уроки пройдут и в Бескарагайском, Аягозском районах. В других районах области и городе Курчатове занятия пройдут в привычном формате.
    Астана Образование Погода Абайская область
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