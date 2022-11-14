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    Школьники Актобе разработали приложение для решения мусорной проблемы

    14 Ноября 2022, 23:32

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Школьницы из Актобе разработали мобильное приложение, которое призвано научить людей не мусорить и решить актуальную проблему, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мобильное приложение «Saule» заняло І место среди 160 проектов на научном конкурсе в Астане.

    Сая Курманалина и Аружан Бакыт, учащиеся 12 класса NIS, cтремясь решить проблему с мусором в Актобе, создали уникальное мобильное приложение. Если идею поддержат коммунальные учреждения, экологическое состояние огромной территории улучшится, а природа будет благоустроена, считают школьницы.

    Мобильное приложение представляет собой игру для детей и взрослых. Играя, пользователи изучают одну из тем охраны окружающей среды, затем переходят на новый уровень. Широкий функционал предусмотрен для взрослых пользователей, умеющих вести здоровый образ жизни. Пользователи могут делиться своими достижениями и соревноваться со своими друзьями.

    «Экологическая ситуация в стране во многом зависит от сознательности людей и их готовности изменить свои привычки и отношение к природе. Проблема в том, что сейчас казахстанцы не имеют возможности научиться экологически чистому образу жизни ни в школе, ни на работе, и никто их таким образом не поддерживает. В связи с этим мы решили создать цифровой продукт, который повысит экологическое сознание людей», – говорит Сая Курманалина.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Экология
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