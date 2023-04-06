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    Школьники Абайской области разработали мобильное приложение для туристов

    6 Апреля 2023, 20:45

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Учащиеся 9 класса Маратов Нурлыхан и 8 класса Темирбаев Темирлан школы-лицея №7 города Семея Абайской области разработали мобильное приложение для туристов.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    «Преимущества приложения для туристов Discover Abai заключаются в том, что мы предоставляем возможность путешествовать с удовольствием и комфортом, а также помогаем туристам обнаруживать новые места, изучать казахский язык и погружаться в местную культуру», - сказал Нурлыхан.
    Ранее ребята заняли 1 место на республиканском хакатоне. Интуитивный интерфейс поддерживает три языка: казахский, английский и русский. Также обладает функциями авторизации, добавления мест в избранное, возможность оставлять комментарии, отзыв и просмотр других профилей.

    Для удобства перемещения приложение имеет встроенную карту, где можно выбрать категорию мест, к примеру, кафе – и далее пользователь может узнать местоположение определенного объекта, нажав на его адрес. Для туристов есть уроки казахского языка и биографии великих людей родом из Абайской области . Например: Абай Кунанбаев, а так же его стихи.

    «Клиентская часть проекта тоже разработана на JavaScript, с использованием библиотеки React Native. Преимущество такого набора технологии в том, что в отличии от других будет работать и на Android, и на iOS. То есть не нужно будет писать отдельный код для каждой операционной системы. Помимо этого, такой набор технологии позволяет легко масштабировать и тестировать проект», – сказал Темирлан.
    По словам учащихся, в будущем приложение будет улучшено и загружено на все платформы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Туризм Абайская область
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