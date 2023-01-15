Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы

    15 Января 2023, 21:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с 16 января все школьники и студенты переходят на традиционное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 16 января учащиеся 0,1-11(12) классов и студенты первых и вторых курсов колледжей переходят на традиционное обучение. По информации «Казгидромета», 16 января в Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 7-9 мороза», - сообщили в управлении образования города.

    12-13 января в связи с неблагоприятными погодными условиями все школьники, студенты первых и вторых курсов колледжей в Алматы учились дистанционно.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые требования к школьной форме разъяснили в Алматы
    Кыргызстан бьет рекорды по потреблению электроэнергии
    13 человек спасли из снежных заносов в Абайской области
    Морозы и погода без осадков ожидаются 17-19 января в Казахстане
    Популярное
    1 Крупный оздоровительный комплекс сгорел в Петропавловске
    2 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    3 Это было лучшее время – тиктокер Татьяна Инюшина о жизни в Казахстане
    4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты
    5 Мобильные пункты в помощь молодежи запустили в Карагандинской области
    Новости партнеров