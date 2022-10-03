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    Школьника задержали за ложные сообщения о терроризме в Алматинской области

    3 Октября 2022, 11:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 22 сентября в Илийском районе Алматинской области по электронной почте поступили ложные сообщения об установленных взрывных устройствах в трех школах. На следующий день полицейские совместно с Комитетом национальной безопасности РК установили 12-летнего школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с недостижением возраста уголовной ответственности уголовное дело в отношении школьника прекращено. Но его родители привлечены к административной ответственности по статье 127 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - сообщила представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    На родителей наложен административный штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. На сегодня эта сумма составляет 31 тыс. 800 тенге.

    Органы правопорядка Казахстана просят родителей более внимательного относиться к поведению своего ребенка в интернете.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматинская область МВД РК
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